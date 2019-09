Van Gölü kıyısında bisiklet turu

Türkiye'de 61 farklı noktada belediyelerin organize ettiği faaliyetler devam ederken, Van'da da Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Derneğinin (BİYOÇAD) 16-22 Eylül tarihleri arasında “Birlikte Yürüyelim” temasıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında saat 10.00'da başlayan bisiklet turu kapsamında Darüsselam Parkı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karasu Deresi kenarından Arısu ve Mollakasım'dan geçilerek yaklaşık 4 saatlik bir sürüşün ardında Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajında etkinlik son buldu. Burada katılımcılara ayran aşı ve Van balığı ikram edildi.

Burada açıklamalarda bulunan BİYOÇAD Dernek Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, “Umudumuz ve ümidimiz odur ki gelecekte ‘Van Bisiklet Diyarı' olarak anılsın. Tıpkı Hollanda'da her şehirde olduğu gibi Van'da da her ilçede bisiklet yolları ve bir anda binlerce bisikleti park edebileceğimiz bisiklet parkları olsun. Bu gaye ile her yıl değişik gün ve haftalarda bisiklet kullanımının artırılması ve bu farkındalığın oluşturulması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sivil toplum örgütlerini bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler yapmaya davet ediyoruz” dedi.