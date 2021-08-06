Van Gölü kıyısında tıbbi bitkilerin hasat bayramı

Van YYÜ yerleşkesindeki Van Gölü kıyısında yer alan yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulan bahçede ekonomik öneme sahip lavanta ve ekinezya bitkileri başta olmak üzere, çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki türlerinin hasat zamanı geldi. Gölün kıyısını renk cümbüşüne bürüyen bitkiler, eşsiz manzarası ve güzel kokularıyla mest ediyor. Oluşturulan bahçede 7 yıl önce yetiştirilmeye başlanan bitkiler, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.

Her yıl geleneksel hale getirilen ‘Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı'nın bu yıl ikinci düzenledi. Düzenlenen programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Programda gazetecilere konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ziraat Fakültesi'ne çok sayıda meyve bahçeleri ve seralar tahsis ettiklerini belirtti. Rektör Şevli, hasat bayramında davetlilere tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bilgiler verildiğini söyledi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise botanik bahçelerin her zaman hayalleri arasında yer aldığını dile getirdi. Dağ ve bayırlarda görebilecek bitkileri bir arada görmenin heyecan verdiğini belirten Başkan Ensari, bu tür çalışmaların sadece batıda değil, doğu bölgelerinde de yapılabildiğini örneklerle gözlemlediklerini kaydetti.

“Bahçemizi ekoturizme açacağız”

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgede yaygınlaşması amacıyla bir program düzenlediklerini dile getiren Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de “İlçe kurum müdürlerimize ve gönüllü çiftçilerimize ekonomik değeri olan ve bölge ekolojisine uygun bitkiler konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Davetlilerimize bitkilerin yetiştiriciliği, bakım ve hasadıyla ilgili bilgiler verdik. Bahçemiz yaklaşık 10 dönümlük bir arazi üzerinde kuruludur. Bu yıl lavanta bahçemizi genişlettik. Seneye lavanta bahçemizi ekoturizme açacağız. Van'a gelen ziyaretçileri buradaki tıbbi ve aromatik bitkilerimizi gezmeleri için davet edeceğiz” dedi.