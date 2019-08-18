Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.

Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu fırtınada hasar gördü. Atayurdu'ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.