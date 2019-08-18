İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.


Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu fırtınada hasar gördü. Atayurdu'ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.