Van Gölü manzaralı eşsiz günbatımı

Türkiye'nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Van, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri hayran bırakırken, Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli- yabancı turistlerin de ilgi odağı olurken, buradaki gün batışı ise eşsiz güzellik bir güzellik ortaya koyuyor.