Van Gölü manzaralı park açılışı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü manzaralı Erenkent Semt Parkı ve 50 oyun grubunun toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'nde kurulan ve içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve oturma alanlarının yer aldığı semt parkıyla birlikte, yenilenen 50 oyun grubunun toplu açılışı düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine sunuldu. Açılış programında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede açılış halkalarına bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Erenkent Semt Parkıyla birlikte 50 oyun grubunu da yenilerek tekrar halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Say, “Çocuklarımızın ve ailelerimizin daha güzel vakit geçirecekleri alanları attırmaya çalışıyoruz. Parkımız ve oyun gruplarımız başta Erenkent Mahalle sakinleri olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesi; AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile muhtarlar tarafından kesildi. Açılış töreni parkın gezilmesi ve ikramlarla son buldu.