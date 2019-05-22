Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi olağan genel kurulu

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge'nin katılımıyla Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifinin olağan genel kurulu yapıldı.

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Akalın'ın divan başkanlığında Van Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan genel kurula; Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ve esnaf katıldı. Projesi tamamlanan sanayi sitesi ile ilgili konuşan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Van'a yakışacağını söyledi. Proje sürecinde zorlu badirelerin atlatıldığını anlatan Berge, “Marifet iltifata tabiidir. Başkanlarımız projenin hayata geçmesi için büyük emekler verdiler. Günlerce Ankara'da kalıp projenin takibini yaptılar ve işi son aşamaya getirdiler. Şehrimize katma değer sağlayacak olan sanayi sitesinin, Van'ımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İstihdama katkı sağlayacak”

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ise, Türkiye genelinde sanayi sitelerine tahsis edilmiş en fazla alanın Van için ayrıldığını söyledi. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin önemli bir istihdam kaynağı olacağını vurgulayan Gün, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Ortaklarımız bize yardımcı olmalı”

İş yeri sahibi olacak ortaklarından destek isteyen Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz da, “Büyük zorlukları atlatarak bugünlere geldik. Projemizi tamamladık, üye güncellemelerimizi yaptık, şimdi de arsaların tarafımıza satışının gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Tapu çalışmalarına başladık ve dosyamızı ilgili kurumlara teslim ettikten sonra satış gerçekleşecek. Üyelerimizden maddi anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini bekliyoruz. Projemiz ihaleye çıkarılacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.