Van Gölü sahilinde '23 Nisan' coşkusu

Sabah saatlerinde Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında devam etti. Van Gölü sahilinde festival havasında gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının başlayan etkinlikler, anaokulu ve ortaokul öğrencilerinin halkoyunları gösterisiyle tüm coşkusuyla devam etti. Etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında eğitim gören çocukların taekwondo gösterisinin ardından; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Düzenlenen etkinliklere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Mehmet Suat Ekici, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

(YLM-ŞAK-

Çaldıran'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saat 09.30'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk konulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve okunan istiklal Marşının ardından program Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda devam etti. Programa Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 1 Hudut Tabur ve 6 Tugay Komutan Vekili Piyade Yarbay Sezgin Tosun, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yunus Emre Aksoy, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yavuz Sultan Selim İlkokulunda devam eden program ise bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından okulların sergiledikleri çeşitli oyunlarla devam etti. Çocukların çeşitli şiirler okunması programa renk kattı. Burada bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü kutladığımız gündür. Ülkemizin dört bir yanına giren yabancı güçlere karşı milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için tarihte eşine az rastlanır bir direniş gösteren Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna giden temelini atmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş yegane bayramdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anarken, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını Kutluyorum” dedi.

Program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 23 ortaokuldan toplam 300 öğrencinin katıldığı “Çaldıran'da gençlik hamlesi” adlı satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerle son buldu

(MEA-ŞAK-

- Çatak'ta 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Kutlamalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk İlkokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulunda devam etti. Kutlama törenine Kaymakam Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Hilal Merve Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çatak YBO, M.Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Sevgi Anaokulunun YBO bahçesinde müştereken hazırlamış oldukları kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının başladı. YBO Sosyal Bilgiler öğretmeni Hakan Akıllıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler ve okudukları şiirler izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Kutlama programı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı Çağatay İlker Aydın, tarafından ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

(GMG-ŞAK

- Gürpınar'da 23 Nisan çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Sabahattin idiz

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Gurpinar'da da coşkuyla kutlandı.

Gürpınar Kent Meydanında yapılan törene İlçe kaymakamı Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Emniyet Amiri Soner Kirtil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam önemi belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, “Bugünü bize ve çocuklara armağan eden başta büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranlarımızı sunar, bir kez daha rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımın bayramını kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından program çocukların oratoryo gösterileri ile devam etti. Öğrencilerin gösterileri ile devam ettiren tören folklor gösterileri ile devam etti. Okullarda daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile süren kutlama töreni protokol, öğrenci ve vatandaşın birlikte halay çekmeleriyle son buldu.