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Van Gölü sahilleri buz kesti

Van’da yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Van Gölü sahili buz tuttu.

Van'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Van Gölü sahili buz tuttu.


Edremit'te kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İki gün üst üste aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, güzel manzaraları da beraberinde getirdi. Van Gölü sahilindeki Edremit ilçesinde dondurucu hava nedeniyle birçok yer buz tuttu. Bu durumu fırsat bilen Edremitliler, fotoğraflarla bu güzel anları ölümsüzleştirmek için özellikle ilçedeki kent meydanına akın etti. Edremit yazılı tabelaya karşı buzla kaplanan banklarda oturan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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