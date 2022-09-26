Van Gölü sahilleri İranlı turistlerle doldu taştı

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, doğal ve tarihi güzellikleri bir arada barındıran Van, bu yıl da İranlı turistlerin tercihi olurken, güzelliğiyle adeta büyüleyen Van Gölü'nün sahilleri turistlerle dolup taşıyor.

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, süreçte Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, bir taraftan alışveriş yaparken, diğer yandan Van Gölü'nün sahillerinde güzel vakit geçiyor. Hem tatil hem de alışveriş için Van'ı tercih eden İranlı turistler, Edremit ilçesindeki sahilde gezdi. İranlı turistler, gezileri sırasında Van Gölü'ne karşı özçekimler yaparak anı ölümsüzleştiriyor.

“Ayda iki kez Van'a tur düzenliyoruz”

İHA muhabirine konuşan İranlı tur rehberi Mina Amiri, birlikte geldiği 25 kişilik kafileyle Van'da güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Van Gölü'nde geziler düzenlediklerini ve tekneyle gezdiklerini ifade eden Amiri, “Bizimle gelen kafilemiz Van'da Akdamar Adası ve kedi evini de görüyor. Ayda iki kez Van'a tur düzenliyoruz. Her turda 25 kişilik kafile bize eşlik ediyor. Van'ı çok seviyorum. Van çok güzeldir. Vanlılar tarafından hürmet görüyoruz. 4 günlük programımızda istedim ki bu güzellikleri ve Akdamar Adasını görsünler” dedi.

Van'da güzel vakit geçirdiklerini dile getiren bir diğer İranlı turistler ise Van'ın ve Van Gölü'nün çok güzel olduğunu kaydetti.