Van Gölü'nde av sezonu devam ediyor

Van Gölü'nde yüzlerce insanın ekmek kapısı olan ve oldukça zor şartlarda avlanılan Van balığı için sezon devam ediyor.

Van Gölü'nde yaklaşık otuz yıldır hem turizm işletmeciliği hem de tekneleri ile balığa çıkan Sinan Başak, "Deniz bizim için vazgeçemediğimiz bir tutku ve yaşam biçimidir. Dolayısıyla kendimi bildim bileli Van Gölü üzerinde hayatımı sürdürüyorum. Buradan hareketle bugün sizlerin de eşlik ettiği gibi diğer tekne sahibi dostlarımızla balık sezonu olduğu için ağ atıyoruz. Tabi nasibimizde ne varsa ona razı olarak her daim Allah'a fazlasıyla şükrediyoruz. Biz Vanlılar Van Gölü'ne gerek ihtişamı gerekse de büyüklüğü itibari ile deniz diyoruz. Van Gölü sayesinde binlerce insan gibi ekmeğimizi kazanıyoruz. Herkesin bu duyarlılıkla yaklaşmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Van Gölü'nün temiz kalması ve kirlenmemesi için hassasiyet rica ediyoruz” dedi.

Teknede bulunan ve balık avcılığının zorluklarını takipçilerine duyurmak için kayıt yapan Aziz Saydut ise “Bundan sonra Van balığını yerken iki kez düşüneceğiz. Balık avcılığı gerçekten zahmetli ve bir o kadar fedakârlık isteyen bir sektördür” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Recep Sulhan da, Van balığı avcılığının evlerine ekmek götürenler için çok büyük önem arz ettiğini söyledi.