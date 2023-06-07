Van Gölü'nde balçık temizliği sonrası 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybından dolayı suların çekilmesiyle çamur içerisinde kalan yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi, göldeki balçık temizliğinden sonra tekrar su yüzeyine çıktı.

Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşarken, yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi çamur altına kaldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını büyük ölçüde artırdı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi de çamur altında kaldı

“Bugüne kadar 1 milyon metreküp çamur ve balçık çıkartıldı”

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde geçen yıl gölde başlayan 1. etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde devam eden dip çamuru temizleme çalışmalarında şuana kadar 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

“Toplamda 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak”

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Van YYÜ ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar devam ediyor. 75 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak.

“100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı”

Küresel ısınma sonucu Van Gölü'ne suların çekilmesiyle yaklaşık 100 yıllık tahta iskele de çamur içerisinde kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattıkları balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sonra çamur ve balçık içerisinde kalan ahşap fore kazıkları tamamen su yüzeyine çıktı.

"Vatandaşlar ahşap iskelenin restore edilmesini istiyor"

Van Gölü sahilinin geçmişte vatandaşların tüm gün eğlendiği bir alan olduğunu söyleyen gazeteci Ziya Türk, “Son dönemlerde şehrin kanalizasyonu arıtılmadan Van Gölü'ne dökülmesiyle sahiller balçığa dönüştü. Özellikle son 2 yılda suların da çekilmesiyle Van Gölü'nde oluşan buharlaşmanın kuraklığın iklimsel nedenlerle suların da çekilmesiyle buralarda balçıklar ortaya çıktı. Daha önce buraya geldiğimde kur zannederek bastığımda çamura batmıştım. Yaklaşık 2 yıldır Van Büyük Şehir Belediyesi Van Gölü sahilinde çamur ve balçık temizliği yapıyor. Şuana kadar yaklaşık 1 milyon metreküp balçık temizlendi ve yaklaşık 1 milyon 700 bin metreküp daha balçık temizlenecek. Bu temizlik sonrası yaklaşık 1.5-2 yıl içerisinde Van Gölü sahilleri eski görünümüne kavuşacak. Bu temizlikle birlikte eski iskelede su yüzeyine çıktı. Temennimiz bu iskele yürüyüş yoluna dönüştürülmesi. Eski iskelenin ayağa kaldırılarak yeniden tarihin burada canlandırılması da dilemizdir” dedi.

Çalışmalarla birlikte 100 yıllık iskelenin gün yüzüne çıktığını ifade eden gazeteci bak Karaca, “Van Gölü sahilin diğer alanlarında yürüyüş yolları ve bir çok içeriğin yer aldığı sosyal donatılar yapıldı. Burası restore edilirse diğer alanlardaki gibi vatandaşlar için farklı bir mekan olur. Van Valisi Dr. Ozan Balcı Bey'den vatandaşlar olarak talebimiz buraya çok güzel yürüyüş alanı, koşu bandı gibi sosyal tesis alanları oluşturabilir” dedi.