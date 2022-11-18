Van Gölü'nde balıkçı limanlarına yeni dokunuş

Van Gölü'nde suların çekilmesiyle karada kalan balıkçı barınakları yenilendi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı limanlarındaki sular da sığ kaldı. Balıkçı barınağında yaşanan durumun ardından Van Gölü'ndeki balıkçı limanlarını derinleştirdi ve yeniden tasarladı. Adır Adası'nın karşısında bulunan balıkçı limanında da derinleştirme, iyileştirme, altyapı ve rıhtım alanları yenilendi. Bu sayede balıkçı tekneleri, limanlara güvenle giriş ve çıkış yapabiliyor.

“Çok güzel oldu”

İHA muhabirine konuşan 25 yıllık balıkçı Hakan Çıkla, Van Gölü'nün çekilmesiyle balıkçılar olarak liman konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını anımsattı. Önceki haliyle teknelerin limana giremediğini ifade eden Çıkla, “Limanda çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 2 metre derinleştirme yapıldı. Rıhtım betonumuz yapıldı ve sadece saha betonu kaldı o da atılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar teknelerimizi yanaştıramıyorduk. Artık balıklarımızı rahatlıkla indirebiliyoruz” dedi.