İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Gölü'nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılmasına ara verildi

Van Gölü’nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.

Van Gölü'nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan yaklaşık 14 gün önce teknenin batması sonrası içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, öğleden sonra sona erdi.


Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Tekne ve cenazelerin çıkartılması adına çalışmalara bugün ara verilmiş durumda. Gerekli planlama ve düzenlemelerin ardından yarın itibariyle çalışmalara devam edilecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.