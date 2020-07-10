İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Gölü'nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor

Van Gölü’ne 13 gün önce açılan ve 2 gün önce batık halde bulunan tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Van Gölü'ne 13 gün önce açılan ve 2 gün önce batık halde bulunan tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açıldıktan sonra batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çarpanak Adası açıklarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Şu anada kadar 16 cesede ulaşıldı


Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) bugün 3 ceset daha bulundu. Böylece şu ana kadar ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte tekneyi bulmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.