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Van Gölü'nde batan tekneden çıkan ceset sayısı 16'ya yükseldi

Van Gölü’nde 27 Haziran’da batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16’ya yükseldi.

Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.


Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne, yapılan çalışmalar sonucu 8 Temmuz günü Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. Teknenin tespit edilmesiyle içeride bunan cesetler ROW cihazıyla çıkarılıyor. Yapılan çalışmalar sonucu tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

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