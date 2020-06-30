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Van Gölü'nde bulunan 5 kişinin cesedi Adli Tıpa alındı

Van Gölü’nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu bulunan 5 ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu bulunan 5 ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan ve karadan arama tarama faaliyeti başlatılmıştı. Yürütülen arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana bulunan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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