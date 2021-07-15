Van Gölü'nde can pazarı

Edremit Limanı açıklarında fırtınadan dolayı batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 mürettebat ve 32 yolcu için Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Fırtına ve dalga sebebiyle kayalara oturan ve batma tehlikesi bulunan teknedekileri kurtarmak için adeta zamanla yarış başlatıldı. Korku dolu anlar yaşayan 2 mürettebat ve 32 yolcu, halat ve can simidi yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan yolcular tedbir amaçlı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.