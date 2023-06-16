Van Gölü'nde gün batımı mest etti

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Edremit ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaz aylarında Van Gölü'nü kızıla boyayan gün batımı karşısında mest olan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.