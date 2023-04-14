Van Gölü'nde inci kefali için av yasağı başlıyor

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı yarından itibaren başlıyor.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin insanın ekmek kapısı olan inci kefaller için balıkçılar son kez ağlarını çekti ve 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak. Balıklarda bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Uçan balıkların göçü aynı zamanda bölgenin turizmine de önemli katkı sunuyor. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, bölgeyi ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığının Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamını sürdürmesine rağmen her yıl yaz ayı geldiğinde üremek için akarsulara üreme göçü gerçekleştirdiğini söyledi. Akkuş, “15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefalinin üreme göçü oluyor, bu tarihler aynı zamanda av yasaklarının olduğu tarihlerdir. Bu dönemde üreme çağına gelmiş inci kefaller, akarsulara göç etmekte ve bu tarihte üremelerini gerçekleştirmektedirler. Geçmiş yıllarda üreme dönemindeki en büyük sorun olarak kaçak avcılığı geliyordu. Fakat son iki yıldır kuraklıkla beraber debilerin hızlı düşüşü, kaçak avcılığın yanında diğer bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef bu yılki akarsu debileri görece olarak çok çok düşük durumda. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz, zor bir üreme dönemi geçireceğiz. İnci kefalleri akarsulara girdiği zaman bir tarafta suyu tarlasına almak isteyen çiftçi, diğer tarafta ise suya ihtiyaç duyan balıklar olacak. Koruma çalışmalarında bu yıl da yine her yıl olduğu gibi akarsu ağızları ve akarsu boylarında jandarma tedbir alacak. Yine şehir merkezlerinde polis ve zabıta kaçak avcılığın önlenmesi için tedbir alacak. Bu yıl ekstradan farklı bölgelerde yasakların uygulanması üzerinde duracağız. Yani inci kefali av yasakları Bitlis ve ilçeleri, Van ve ilçelerinde sıkı bir şekilde uygulanıyor. Fakat hemen civar il ve ilçelere gittiğimizde Ağrı, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos gibi yerlerde ciddi bir şekilde av yasaklarının uygulandığından söz etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu sene buralarda av yasaklarının sıkı bir şekilde uygulanması üzerinde duracağız. Umuyorum ki başarılı bir üreme sezonu geçiririz” dedi.