Van Gölü'ndeki ağı çeke çeke bitiremediler

Van Gölü'nde yaşayan ve avlanması yasaklanan inci kefali balığı için suya kaçak atılan 120 metre uzunluğundaki misina ağı ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı kapsamında güvenlik güçlerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Balıkbendi bölgesinde yapılan devriyede, Van Gölü'nde ağ olduğunun tespit edilmesi üzerine Erciş Bot Timine bilgi verildi. Erciş Merkez Karakol Komutanlığı ve Erciş Bot Timi ile yapılan faaliyette, kıyıya yaklaşık 25 metre mesafede ağ olduğunun görüldü. Bunun üzerine bot timi ağı çekerek gölden çıkarırken, ağın yaklaşık 120 metre uzunluğundaki misina ağı olduğu ortaya çıktı. Ağına takılı olan yaklaşık 15 kilogram canlı inci kefali balığı tekrar Van Gölü'ne bırakılırken, denetimler aralıksız devam ediyor.