Van Gölü'nden 70 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı

Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlatılan balçık ve dip çamuru temizlik çalışmaları soğuk geçen kış mevsimine rağmen hızla devam ederken, bugüne kadar 70 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için yaptığı dip çamuru temizleme çalışmalarını kış mevsiminde de yağan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 70 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor.

“Van halkını Van Denizi'yle buluşturacağız”

Dip çamur temizliğinin tamamlanmasıyla birlikte daha yaşanabilir bir alan oluşturulacağını söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Şu an Van Gölü (Van Denizi) kıyısındayız ve yaklaşık 6 ay önce arıtma tesisimiz devreye alındı. Arıtma tesisi devreye alındıktan sonra sahil bandında oluşan dip çamur temizliğine başladık. Ekiplerimiz vardiyalı olarak sahilde temizlik yapmaya çalışıyor. Şimdiye kadar 70 bin metreküp dip çamurunu temizledik. Bu çalışmayla birlikte hem bölgedeki kötü koku azalmaya başladı hem de temizlik yaptığımız alanlarda doğa kendini hızlı bir şekilde yeniledi ve eskiden var olan kirlilikten dolayı bu alana yaklaşmayan ördekler artık bölgeye yanaşmaya başladı. Yeni iş makineleri aldık. Burada 4 ekskavatör ve 20 kamyon ile yaz kış demeden sürekli temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bunlar kendi belediyemizin araçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu kapsamda 5 milyon civarında bağış desteğinde bulundu. Kendilerine de Van adına teşekkür ediyoruz. Bizim sloganımız, Van halkını Van Denizi'yle buluşturacağız” dedi.