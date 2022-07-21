İhlas Haber Ajansı

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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren çocuklardan 2’sinin cansız bedeni bulunurken, 1’ini arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulunurken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3'ü de sudan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ilk etapta yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, birini arama çalışmaları ise devam ediyor.

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