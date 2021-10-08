Van Gölü'ne indirilen 'Yüzen Otel' tamamlanıyor

VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediyesi tarafından ‘Yüzen Otel' projesi kapsamında Van Gölü'ne indirilen atıl durumundaki feribotta çalışmalar devam ediyor.

Edremit Belediyesinin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye'de az örneği olan ve bölgede ise tek olan ‘Edremit'te Turizm Odaklı İstihdam Projesi', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazanmıştı. Belediyenin destek almaya hak kazanan ‘Yüzen Otel' projesi için Van Gölü'ne indirilen atıl durumdaki feribotta çalışmalar sürüyor. Yıllarca Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki “Refet Ünal” isimli 4 katlı feribot, Van Gölü'ne indirilerek 5 yıldızlı yüzen otele dönüştürülüyor. Tadilat ve dönüşüm çalışmaları süren feribotun önümüzdeki sezona kadar tamamlanması planlanıyor.

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Yüzen Otel' çalışmasının öncelikle geminin tahsisiyle başladığını belirterek, “Özellikle feribotun söküm kısmı epey bir vakit aldı. Projelendirme aşaması bitince uygulamaya hemen geçildi. Uygulamada da şu anda Tatvan'daki tersanede söküm bitti, içindeki iskelet kısmını yapıyorlar. Projemizin 2021 yılının sonuna kadar kaba çalışmasını bitirip, 2022 yılında iç dizaynı, mobilya ve diğer kısmının imalatına başlayacağız. Hedefimiz 2022 yılında gemimizi yaz sonunda Edremit kıyılarına çekip halkımıza hizmet vermek olacak” dedi.

“5 yıldızlı otelde olması gereken tüm unsurları barındıracaktır”

Yüzen otele dönüştürülen feribotun 5 yıldızlı bir otelin tüm unsurlarını bünyesinde barındıracağını ifade eden Say, “Otelimiz halihazırda 30 butik oda konseptiyle bin 500 metrekarelik çok amaçlı salonu, terasları ve kafeleriyle 5 yıldızlı otelde olması gereken tüm unsurlar olacak. Bu anlamda bütün argümanları içerisinde bulundurmuş olacak. Zaman zaman açığa çekip Akdamar Adası gibi Van'ın belirli bölgelerinde organizasyon ve tanıtım amaçlı kullanılabilecek. Van Gölü'nde ilimizin ve ilçemizin tanıtımı anlamında dikkat çekici bir argüman olsun istedik. Özellikle uluslararası anlamda almış olduğumuz olumlu tepkiler var” diye konuştu.