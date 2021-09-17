Van Gölü'nün Adır Adası'nda yüzme festivali düzenlenecek

Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'nda yüzme festivali düzenlenecek.

19 Eylül 2021 tarihinde “Uluslararası Kıyı Temizliği” gününde Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, festivalin amacının Van Gölü'ne dikkat çekmek olduğunu belirtti. Erdoğan, “Van Gölü'nün sahip olduğu adaların korunması gerektiğini vurgulamak, tarihi yapılarının restore edilmesi ve sürdürülebilir bir turizme dönüştürülmesi için farkındalıkla hedeflenmektedir. Yüzme etkinliği sonrasında ada kıyısındaki çöplerin temizlenmesi ve kıyıların korunması gerektiğini vurgulanacaktır. Ben bu vesileyle 19 Eylül Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek etkinliğimize herkesi davet ediyorum” dedi.