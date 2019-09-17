Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 16. zirveyi yaptılar

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında çıktıkları 3 bin 300 Nazo Dağı'nda hem mesajlarını verdiler, hem de kar üzerinde halay çekip karla pekmez yediler.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 16'ncı zirvelerini 3 bin 300 rakımlı Nazo Dağı'nda gerçekleştirdiler. Kalabalık bir ekiple zirve yapan dağcılar, Van Gölü'nün kirletilmemesi için önce mesajlarını verdiler, ardın da kar üzerinde halay çekip eğlendiler, karla birlikte pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Vadi Doğa Sporları kulübü olarak Van Gölü ölüyor, sessiz kalma, kirletme, temiz kalsın, Van Gölü koruma kanunu olmalı bilinciyle yola çıktığımız 5 il 25 zirve tırmanışları kapsamında yer alan 3 bin 300 rakıma sahip 16'ıncı zirvemizi Nazo Dağı'na gerçekleştirdik. Van Gölü Allah'ın bize en güzel hediyesi armağanıdır. Atalarımızdan bize mirastır. Çocuklarımızın bizde ki emanetidir. Özellikle atık suları arıtmadan Van Gölüne bırakan belediyeler, sahil bandında kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve tembel piknikçiler en çok kirletenlerdir. Belediyelerin yapılacağı en büyük proje yol, değil asfalt değil, park değil, en büyük projeleri Van Gölüne akıtılan başta kanalizasyon arıtma tesisleri kurmaktır. Van Gölü'nü kirletme büyük vebaldir. Gelecek nesil onları affetmeyecek” dedi.

“Üç grup doğaya zarar veriyor”

Üç gurubun doğaya zarar verdiğini ifade eden Başkan Demez, “Birincisi başta atık suları arıtmadan göle bırakan belediyeler, doğayı kirleten tembel piknikçiler. İkincisi doğa düşmanı katil avcılar. Üçüncü ise tarihi dokuyu, tarihi yapıları yok eden beyinleri ceplerinde olan akıl fikirden yoksun define avcıları. Bunlara geçit vermemeli. Her şeyden önce yaşanabilir korunabilir bir doğa bilinci oluşturmalı. Doğa hepimizindir sahip çıkalım” dedi.

“Nazo Dağına sadece tırmanmadık, aynı zamanda dağın yürüyüş ve tırmanış rotalarını GPS koordinatlarını çıkardık”

Nazo Dağı'nın yöre halkı tarafından fazla bilinmediğini, dağın özelliklerini tek tek anlatan Başkan Demez, “Yöre halkı dışında pek bilinmeyen 360 derece etrafını görünebilen, 3 bin 300 rakıma sahip, etrafında doğu ve güney kısmında büyük ova olan Alendeşt yaylası, güney batıda Piling ağa yaylası, batıda Kanispi yaylası, kuzey batıda Hesam ağa yaylası, kuzeyde Bovijan yaylası ve bu yayların takibinde yine yaylaların olduğu yöre halkı verdiği bilgiye göre dağın çevresinde 360 içilebilir su kaynağı olduğu bilinmektedir. Nazo Dağı zirvesinde Şırnak sınır dağları, Siirt Pervari ve Kato dağı, Bahçesaray sınırı ve Arnos dağı, Çatak bölgesi, Gürpınar sınırı, Başkale sınır dağları, Hakkari sınır dağları, Beytüşşebap sınır dağları görülebilmektedir. Nazo Dağına sadece tırmanmadık. Aynı zamanda dağın yürüyüş ve tırmanış rotalarını GPS koordinatlarını çıkardık. Artık bilinmeyen değil bilinen Nazo Dağı, birçok doğaseveri ve dağcıyı ağırlayacak. Doğa turizme katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.