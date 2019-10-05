Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 500 kilometre yürüdüler

Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Temmuz'da, göl etrafındaki 500 kilometrelik yolda başlattıkları "Van Gölü için bir adım da sen at" adlı etkinliği tamamladı. Etkinliğin 11'inci ve son etabı bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) girişinde başladı. Burada etkinlik öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yürüyüşe kentteki tüm sivil toplum örgütü ve vatandaşların destek verdiğini ifade ederek, "Van Gölü Koruma Kanunu oluşturulması amacıyla geliştirilen çabaya destek vermek istiyoruz. Van Gölü dünyanın dördüncü en büyük gölüdür. Van Gölü yoksa Van Gölü havzası da yok olacak. Dolayısıyla havzada yaşayan bir buçuk milyon insanın geleceğini kurgulamak, bu tarihsel mirası çocuklarımıza tertemiz bırakmak amacıyla bu etkinliği destekliyoruz" dedi.

Van Gölü etrafında gerçekleştirilin yürüyüşe dikkat çeken Takva, “3 milyon yıldır Van Gölü var ve kimse gölün etrafını yürüyerek kat etmemiştir. Söz sırası artık politikacılardadır. Bir an önce tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Van Gölü Koruma Kanunu'nu gündeme getirip yasalaştırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, İskele Caddesi üzerinden Van TSO'ya kadar yürüdü.