Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı tatilcilerin akınına uğradı

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip Van Gölü'nün Mollakasım Halk Plajı, Kurban Bayramı'nda kente gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Tuşba Belediyesine ait Mollakasım Halk Plajı, bu bayram tatilinde de turistlerin ilgi odağı oldu.

Serinlemek isteyenlerin tercihi mavi bayraklı plaj

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar serinlemek için mavi bayraklı plajı tercih etti. Temiz suyu ve olanaklarıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunan plaj, bayram tatili nedeniyle çevre illerden de gelenler eklenince dolup taştı. Kimi vatandaşlar ilginin yoğun olduğu plaja sabah saatlerinde gelip yer alırken, bazısı da plajda yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajının batıdaki plajları aratmayacak standartlarda olduğunu söyleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili için geldikleri Van'da göle girerek doyasıya eğlendiklerini dile getirdi. Gölün temizliğiyle dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, yerli ve yabancı turistleri Van Gölü'nün sahillerine beklediklerini kaydetti.