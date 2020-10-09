Van Gölü'nün 'mavi bayraklı' plajına ikinci etap geldi

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Plajı, bir milyon 800 bin TL'ye mal olan ikinci etabıyla 2021 sezonunda turist ağırlayacak.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları korona virüs gölgesinde bu sezonda da yerli turistlerle dolup taştı. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Plajının ikinci etabı da tamamlandı. Vatandaşın aileleriyle daha temiz ve güvenli zaman geçirebilecekleri ortamlar sağlamak amacıyla başlatılan ikinci etap projesi, 21 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 2021 turizm sezonunda turistleri kente çekecek plaj, geniş alanıyla hizmet verecek.

"Yeni sezonda kentin en gözde mekanı olacak"

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşın Van Gölü'nden daha fazla faydalanmalarını sağlamak amacıyla toplam 21 bin metrekare alan üzerine kurulan plajın 2021 turizm sezonunda hazır olacağını belirtti. Başkan Akman, “Van Gölü'nün kıyı bandının doğal yapısı korunarak, sürdürülebilir estetik ve temiz bir plaj bölge halkının hizmetine sunulacak. Bu amaçla yapımına başlanan plajında seyir ve dinlenme alanları, 170 metrekare alana sahip kafeterya, 300 metrekare kafeterya çevresi ile yeme-içme alanı oluşturulacak. 200 metresi sahil bandı olmak üzere toplam 21 bin metrekare yeşil alan üzerine inşa edilen proje alanında; kent mobilyaları, çevreye duyarlı geri dönüşüm çöp kovaları konumlandırılacak. Ayrıca 100 araçlık otopark alanı oluşturulacaktır” dedi.

Yaklaşık bir milyon 800 bin TL'ye mal olacak olan plajın 505 bin 625 TL'sini Kültür ve Turizm Bakanlığının karşıladığını dile getiren Başkan Akman, geri kalan kısmını ise belediye bütçesinden karşılandığını kaydetti.