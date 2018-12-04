'Van Güzel' kitabı güncellendi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kentin tanıtımı amacıyla daha önce hazırlanıp bastırılan ‘Van Güzel' kitabı güncellenerek yeniden bastırıldı.

Ulusal ve uluslararası platformlarda Van'ın tanıtımında kullanılan ‘Van Güzel' kitabı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan uzun bir çalışma neticesinde güncellenerek yeniden bastırıldı. Van'ın doğal, tarihi ve kültürel değerleri görsellerinin yer aldığı kitabın baştan sona yenilendiğini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “İlimizin tanıtımı amacıyla yıllardır katıldığımız bütün fuar ve tanıtım çalışmalarında kullandığımız Van Güzel kitabımızı bu sene yeniden tasarladık. Orijinal ismine sadık kalarak kitabı baştan sona değiştirdik. Kitabımızda, Van'ın sahip olduğu bütün güzelliklere yer verilmiş ve adeta Van'ın vitrini konumunda bir eserdir” dedi.

Güncelleme çalışmasının yaklaşık 4 ay sürdüğünü dile getiren Aktuğ, “Bu güzel eserde Van'ın öne çıkan tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin fotoğrafları yer almaktadır. Dört mevsimde çekilen fotoğrafların kullanıldığı kitap, adeta Van'ın bir panoramasını oluşturmaktadır. Van Güzel kitapçığı; Van'ın güzelliklerinden bihaber yaşayan insanların Van'a olan önyargılarını yıkıp yerine merak ve heyecan duygusu uyandıracak türden bir eserdir. Van'ın imajını değiştireceğini düşündüğümüz bu eserde, Van'ımızın güzelliklerini yansıtan fotoğrafları kullandık. Fotoğrafların altına ait oldukları yerle ilgili Türkçe ve İngilizce açıklayıcı bilgiler ekledik. Böylelikle kitapçığı eline alan kişi hem Van'ın doyumsuz güzelliklerini görmüş olacak hem de o güzellikler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Van'ın tanıtımı noktasında bize desteklerini esirgemeyen valiliğimizin bu eserin ortaya çıkmasında da büyük destekleri oldular. Kültür ve turizm camiasının hizmetine sunduğumuz bu eser, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) maddi destekleriyle gerçekleştirildi. Çalışmamızın her aşamasında yanımızda olan valiliğimize, maddi desteklerinden ötürü DAKA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.