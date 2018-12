‘Van Güzel' sitesi yenilendi

vanguzel.com sitesi yenilendi.

Van'ın tarihi, turistik ve kültürel anlamda tüm değerlerinin yer aldığı ‘www.vanguzel.com' web sitesi, her kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği bir şekilde yeniden dizayn edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, oluşturulan site ile vatandaşların Van ile ilgili en doğru bilgilere artık daha kolay ulaşılabileceğini belirtti. Aktuğ, “Standartlara uygun, mobile tam uyumlu Html5, Css3, jQuery & Php, Ajax, MySQL teknolojileri kullanılarak kodlandırıldı. Böylece web sitesine giren tüm kullanıcılar, Van hakkında aradığı tüm bilgilere ulaşabilecek. Her kullanıcıya uygun kategorize edilen veriler sayesinde kullanıcılar hiçbir zorluk çekmeden Van'ı her yönüyle tanıyabilecek” dedi.

Yeni web sitesine Van'ı tanıtan 9 farklı kitabı da standartlara uygun ve mobil uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırdıklarını belirten Aktuğ, geleceğin artık mobil platformda olduğunu ve kurum olarak gelecek için ciddi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Web sayfasının sosyal medyaya da tam uyumlu bir şekilde tasarlandığını vurgulayan Aktuğ, “ Web sitemizdeki içerikleri en kolay ve doğru şekilde sosyal medyada paylaşılabilir bir şekilde yaptık ve web sayfamızı SEO(Search Engine Optimization)'ya uygun bir şekilde arama motorlarına da tam uyumlu olacak şekilde hazırladık. Böylece web sayfasından, Van hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı daha da kolaylaştırdık. Bu anlamda herkesin sitemizi ziyaret etmesini istiyoruz” diye konuştu.