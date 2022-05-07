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Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

Van’da kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapatılan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi binek araç geçişine açılırken, ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Van'da kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapatılan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi binek araç geçişine açılırken, ağır tonajlı araçlara kapatıldı.


Başkale ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli kar yağışından dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 18.45'te ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından güzergâh tekrar binek araçlara 21:40'da açılırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yol kapanınca ağır tonajlı araçlar yol üzerindeki dinlenme tesisine park edildi.

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