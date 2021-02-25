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Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi’nde çığ meydana gelirken, onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor.

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi'nde çığ meydana gelirken, onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor.


Alınan bilgilere göre, olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. İlk bilgilere göre, can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çığ nedeniyle onlarca araç ise mahsur kalarak yolun açılmasını bekliyor.

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