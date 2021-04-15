Van Halk Kütüphanesine ‘Türkiye'nin en başarılı kütüphanesi' ödülü

Van İl Halk Kütüphanesi, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından ‘En Başarılı Kütüphane' ödülüne layık görüldü.

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak Kütüphaneler Haftası çerçevesinde verilen ‘En başarılı kütüphane' ödülü, kamuoyunda kütüphane kültürünün oluşmasına yaptığı katkılardan dolayı Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Aysun Dinçer Bekdemir, kütüphanede farkındalık oluşturmak ve vatandaşların dikkatini kütüphaneye çekmek amacıyla etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, bu etkinlikleri düzenli olarak sosyal medya üzerinden duyurulduğunu söyledi. Yapılan bu özverili çalışmanın Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından takdirle karşılandığını belirten Bekdemir, “Bu kıymetli ödülü bizlere layık gören Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kuruluna, ödülü almamıza vesile olan kütüphane personellerimize ve desteklerini bizden esirgemeyen ilimizdeki kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.