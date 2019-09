Van Hentbol Takımı'ndan Başkan Say'a plaket

Van Hentbol Spor Kulübü 2'nci lig yolunda kendilerine sunmuş olduğu desteklerden dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret ederek, plaket takdim ettiler.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Haziran 2019 ayı içerisinde Ankara'da düzenlenen Bölgesel Lig Final maçlarında Van'ı temsil eden kız ve erkek takımlarının bulunduğu Van Hentbol Takımı büyük başarı elde ederek Türkiye Hentbol 2. Ligi'ne yükseldi. Bu başarının akabinde Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne bağlı Van Hentbol Spor Kulübü Başkanı Muammer Takış, kulüp antrenörleri ve kız erkek hentbol takımındaki sporcular Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı makamında ziyaret ettiler. Elde edilen başarıdan dolayı açıklamalarda bulunan Van Hentbol Spor Kulübü Başkanı Muammer Takış, Başkan Say'ın takım olarak kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında bulunarak destek sunduğunu belirterek, teşekkür etti.

2. Lig için Van Hentbol Takımını tebrik eden Başkan Say ise, kız ve erkek takımlarını diğer kupalarda da görmek istediğini belirtti. Özellikle kız takımının önemine değinen Başkan Say, imkanları dahilinde her zaman destek olacağını belirtti. Sporculara yapmış oldukları bu aktivitelerin yanında kitap okumalarını da tavsiye eden Başkan Say, hayalleriyle ilgili nasihatlerde de bulundu. Yapılan konuşmanın ardından Van Hentbol Spor Kulübü Başkanı Muammer Takış, Başkan Say'a plaket takdim etti. Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.