Van İHH yetim çocukları sevindirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından Ramazan ayı kapsamında kentte bulunan yetim, yetim aileleri ve maddi durumu iyi olmayan 300 çocuğa giyim yardımı yapıldı. Giyim yardımları için mağazaya götürülen ve kendi giysilerini kendileri seçen yetimlerin, büyük sevinç ve mutluluk yaşadıkları gözlendi. Açıklamalarda bulunan Van İHH yetkilisi İbrahim Cinkılıç, yetim çocukların bayrama mutlu girmeleri ve bir nebze olsun yetimliklerini unutmaları için dünya genelinde binlerce yetimin bayrama yeni kıyafetlerle girmelerini hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda kentte 300 yetime bayramlık hediye ettiklerini ifade eden Cinkılıç, “Bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmek paha biçilmezdir. Van İHH olarak bu çalışmayla yetim çocuklarımızın bayramı mutlu bir şekilde karşılamalarını sağlamak istiyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ramazan ve bayram vesilesiyle aynı zamanda yetim çocukların kıyafet ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Yetim kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istiyoruz. Bu çalışmamızda bizi destekleyen, gönül köprüsü oluşturarak Bursa'dan Van'a ulaşan Bursa İHH yönetimine ve bağışçılarına teşekkür ederiz. Gönüldaşlarımız ve dostlarımız her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da yetimlerimizi maddi olarak destekleyebilir, onlara bayramlık giysiler hediye edebilirler” dedi.