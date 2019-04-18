Van İHH'dan öğrencilere yardımcı kitap desteği

İHH, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmak için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Van İHH, bir yayınevinin destekleriyle il merkezi ve ilçelerde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yardımcı ders kitabı dağıtımında bulundu. Bu çerçevede toplam 110 okulda, 5 bin 300 öğrenciye kitap seti dağıtımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İHH Van Yetkilisi İbrahim Cinkılıç, kaynakların verimli kullanılması ve okulların başarısının artması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Cinkılıç, “Geçen yılda kaynak kitap desteğimiz olmuştu. Bu öğretim döneminde de mümkün olduğunca fazla okula ulaşmaya çalıştık. Okul idarecilerimizin belirlediği çalışkan öğrencilere ulaştık. Bu şekilde 5 bin 300 civarında öğrenciye setler halinde yaklaşık 26 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Öğrenci kardeşlerimiz çok memnun kaldılar. İnşallah istifade edilir ve öğrenciler daha başarılı olurlar. 2 yıldır destek olan, kitapları gönderen ve bu çalışmamıza vesile olan yayınevine çok teşekkür ederiz” dedi.