Van İl Emniyet Müdürlüğü personeline ‘İleri Sürüş Teknikleri' eğitimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘İleri Sürüş Teknikleri' eğitimi yapıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak 6-8 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime; Van ilinde görev yapan emniyet mensuplarından oluşan 60 kişilik personel grubu katıldı. Sürüş Akademisi ileri sürüş teknikleri uzmanları tarafından verilen eğitim kapsamında meslekleri gereği aktif olarak araç kullanan emniyet mensuplarına defansif ve ileri sürüş tekniklerini uygulamalı olarak öğretmek, trafikte karşılaşabilecek riskleri risk olmayan ortamda yaşatarak öğretmek, kişisel sürüş becerilerini test etmelerini ve gelişmelerini sağlamak, farklı kayganlıktaki zeminlerde araç kullanma yeteneğini artırmak ve buna bağlı kazaları önlemeyi amaçlandığı belirtildi.