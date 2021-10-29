Van İl Emniyet Müdürlüğünde anahtar ve araç teslim töreni

Van'ın Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde yapımı tamamlanan 148 polis lojmanı ile yakın zamanda kentte göreve başlayan Yunus Timlerinin kışın kullanacakları araçları, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle personele teslimi yapıldı. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve personeller katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, İl Emniyet Müdürlüğünde bir teslim töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Bilmez, “İl Emniyet Müdürlüğünün bünyesinde yeni alınan 8 araç, ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca Erciş, Muradiye ve Saray ilçemizde yapımı tamamlanan lojmanların teslimi yapıldı. Bu anlamda personelin kullanılması üzere ilçe müdürlüklerine teslim edildi. Bunların teslim tarihi Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi de ayrıca güzel oldu. Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun” dedi.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise “Bugün burada ilimiz genelinde yapımı tamamlanan lojmanlarımızın anahtar teslimi ve Yunus Timlerinin kışın kullanacakları araç teslim töreni için bulunmaktayız. Erciş ilçesinde 14 bin 840 metrekare alan üzerine 60 daire, Muradiye ilçesinde 3 bin 884 metrekare alan üzerine 40 daire, Saray ilçesinde ise 5 bin 540 metrekare alan üzerine 48 daireden oluşan polis lojmanları çalışmalarımız neticesinde bir yıl içerisinde tamamlanmıştır. Toplamda yapımı tamamlanan 148 dairelik lojmanımızın personelimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca ilimizde yeni kurduğumuz Yunus Timleri göreve başladıkları günden itibaren başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şehrin trafiğinde olaylara daha hızlı müdahale etme açısından büyük önemi olan Yunus Timlerimizi 4 adet yeni motosiklet ve 1 adet yeni araç ile güçlendirdik. Ayrıca diğer birimlerimizde kullanılmak üzere 4 adet araç kuvvemize kazandırılmıştır” diye konuştu.

Vali Bilmez ve beraberindekiler anahtar tesliminin ardından Yunus Timlerine teslim edilen araçları inceledi.