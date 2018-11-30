Van İl Müftülüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Temeli 2017 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katıldığı törenle atılan Van Müftülüğünün yeni hizmet binası hizmete açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Van'ın; Doğu Anadolu Bölgesinde müstesna bir il olduğunu ve aynı zamanda sınır ili olması hesabıyla da nüfusunun arttığını söyledi. Hızla gelişmekte olan Van'ın bu gelişmeye paralel olarak hizmetlerin de arttığını dile getiren Arvas, “Din hizmetleri bizim için çok önemlidir. İlimizde din hizmetlerinin verimli, kolay ve herkese ulaşabilmek için, insanlarımıza yardımcı olmak için geniş bir personele ihtiyaç vardır. Personelin de rahat çalışabilmesi için hizmet binasına ihtiyacı vardır. Eski hizmet binamızın yetersiz olması nedeniyle yeni bir binaya ihtiyaç duyduk ve bu kapsamda böyle bir çalışma başlattık” dedi.

Yeni binanın Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıdığını dile getiren Arvas, “İş yükümüzün artması, eski binanın yetersiz kalmasına neden oluyordu. Birçok birimde vatandaşımıza hizmet vermekte güçlük çekiyorduk. Din hizmeti, din eğitimi, idari ve mali işler birimi, hac ve umre birimleri, insan kaynakları, vaizler, aile danışmanı, fetva ve son zamanlarda eklenen nikah kıyma birimlerinin hepsi ayrı ayrı yerlerde olduğu için koordineli çalışamıyorduk. Bu nedenle iki yıl önce daha kapsamlı bir binanın yapılmasıyla ilgili çalışma başlatarak, binamızı elhamdülillah tamamlayıp, taşınma işlemini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Binanın depreme dayanıklı akıllı bina olarak tasarlandığını dile getiren Arvas, "Binamızda her türlü toplantı ve sempozyumun da yapılabileceği yaklaşık 350 kişilik bir konferans salonumuz yer almaktadır. Yemekhane ve otopark alanı da bulunduğu binamızda, hac ve umre dönemindeki müracaat yoğunluğunun önüne geçmek için numaratör sistemi kurduk. Van'ın ihtiyaç duyduğu bir binaydı. Çünkü din hizmetleri Van'da yoğun oluyor. Görev yaptığım dönemde böylesine güzel bir binayı kente kazandırmanın mutluluğunun taşıyorum. İnşallah Van'ımıza hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

“Hizmette sınır yoktur, sınırda hizmet vardır”

İl Müftülüğü olarak kentte birçok çalışma başlattıklarını dile getiren Arvas, “Türkiye'nin en büyük kitap kafesini ilimizde açtık. 600 metrekare üzerinde olan ve 9 bini aşkın kitap çeşidi ile kitap kafemiz; Türkiye'de 32 kitap evi arasında faaliyetler açısından ilk onun içerisindedir. Hem kitap kafemiz, hem yeni binamız, konferans salonlarımız, Kur'an kurslarımız ile ilimizde din hizmetleri gittikçe gelişme kaydediyor. Bunun yanında şu anda 84 camimizin yapım işleri devam ediyor. İlimizde hemen hemen eski camimiz kalmadı. Hemen hemen hepsini yeniledik. Her zaman dediğimiz gibi hizmette sınır yoktur, sınırda hizmet vardır” diye konuştu.