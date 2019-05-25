Van il müftülüğünden “İyilik Dünyaya Hâkim Olacak” sofrası

Van İl Müftülüğünce organize edilen ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Van sınırları içerisinde ikamet eden mülteci ailelere, iftar yemeği verildi.

İl Müftülüğünce organize edilen ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Van Şubesi'nin sponsor olduğu iftar programına mülteci ailelerinden oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı. İpekyolu Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programı öncesi Van İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri, kardeşlik sofrasının kurulduğu yerde mülteci ailelerle ile sohbet etti. Akşam ezanının okunmasının ardından Emiri, iftar duasını yaparak program başladı. İftardan sonra yapılan yemek duasının ardından akşam namazına geçildi. Namazın ardından Emiri, katılımcı ailelerin erkeklerine birer gömlek, kadınlara ise başörtüsü ve TDV yardım kartı, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti. İftar programı çıkışında Kur'an Kursu bahçesinde çocuk misafirlere pamuk şekeri, balon ve çeşitli hediyeler takdim edildikten sonra mülteci çocuklar ve ailelerle birlikte Emiri, hatıra fotoğrafı çektirdi. İftara katılan mülteci Aileler toplu bir şekilde memnuniyetlerini dile getirerek İl Müftülüğüne kendilerini misafir ettiklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Program iyi temenni ve dileklerle sona erdi.