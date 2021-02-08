Van İnternet Medyası Birliği kuruldu

Van'da internet yayıncılığı yapan ve okunma oranlarında en üst sırada yer alan internet haber sitelerinin yetkilileri bir araya gelerek Van İnternet Medyası Birliğini (Van İMB) kurdu.

Van'da uzun yıllardır yayın yapan internet haber siteleri kurdukları birlik ile güç birleştirdi. Gazeteciliğin hızla internet mecrasına kaydığı süreçte kentin en güçlü internet haber siteleri olarak bir araya gelen Wanhaber, Şehrivan, Gazetevan, Van Ekspres ve Van Gazetesi haber sitelerinin sahipleri, kurdukları Van İnternet Medyası Birliği platformu ile kentteki internet yayıncılığının ortak mecrası olmak adına güç birliği yaptıklarını açıkladı. Birliğin kuruluşunu tamamlayarak bir araya gelen internet haber sitesi yetkilileri, ilk buluşmalarında bir de açıklama yaptı. Birlik adına yapılan açıklamada, kentte habercilik noktasında ciddi sıkıntılar olduğu vurgusu yapılırken, bu birlik ile hem gazetecilik hem de internet yayıncılığında yaşanan tüm sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Van'ın en çok okunanları güç birleştirdi

“Bizler kurumsal kimlikleri olan ve resmi prosedürleri yerine getirerek yayın yapan haber mecralarıyız” denilen açıklamada, “Aynı zamanda Google, Alexa gibi uluslararası ölçekte yapılan derecelendirme ve sıralama kuruluşlarında en üst sırada yer alan haber siteleriyiz. Hepimiz habercilikte birer marka haline gelmiş oluşumları temsil ediyoruz. Bugün de uzun yıllardır bir yasayı bekleyen, bu oluşumun resmi bir hüviyet kazanması için hazırlıkta olan kurumlar olarak birliğimizi Van'da başlatmak istedik" denildi.

“Gazeteciliğin daha fazla yıpratılmasına izin vermeyeceğiz”

Van'da çeşitli isimler ve platformlar altında da yayınlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir resmi prosedür yerine getirilmeden yayıncılık yapılıyor. Bu yayıncılık da kentte hem gazeteciliğin hem de haberciliğin bir deformasyon yaşamasına neden oluyor. Kentte doğru ve hakkıyla gazetecilik yapan isimler uzun süredir mesleği yıpratan, zedeleyen isimler nedeniyle ortak bir tavra maruz kalıyor. Ama biz bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bizler gazetecilik yapıyoruz ve bundan sonra gazeteciliğin birileri eliyle yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Oluşturduğumuz birlik ile minik bir gazetecilik anayasası oluşturduk. Kentteki yeni yapılaşmanın da bir düzen ve nizam ile olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıpranmışlığı onarmaya ve mesleğin daha fazla itibarsızlaşmasının önüne geçmek için bir aradayız. İnternet yayıncılığı yasal bir çerçeveye sahip olmaması nedeniyle son dönemlerde farklı şekillerde kontrolsüz bir güç olarak kullanılmakta. Bu da kamuoyunda bu mecralarla ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır. Bizler bu kentteki kurumlara da yasal zeminde kimlerin gazetecilik, internet haberciliği yaptığını, kimlerin bu mesleği kötüye kullandığını bildirme ve sorumluluğunu hatırlatma noktasında bir aracı olacağız. Bu meslekte bir güç birliği sağlarken aynı zamanda internet haberciliği yapanların kurumsal zeminde mesleklerini yerine getirmesi için mücadele edeceğiz. Bu amaçla çıktığımız yolda meslektaşlarımıza bizimle iş birliği yapmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu mesleği yasal zeminde yapanlarla çalışma ve iletişim halinde olmaları çağrısını yapıyoruz. Bu vesileyle kurduğumuz bu birliğin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.