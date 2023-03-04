İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 kilo 758 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 kilo 758 gram toz esrar ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100 kilo 758 gram toz esrar ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.