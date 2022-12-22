Van itfaiyesi bir yılda 423 kişiyi kurtardı

Bölgenin en güçlü itfaiye filolarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi; 13 ilçe grup amirliği, 2 müfreze, 35 araç ve 340 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. 2022 yılı içerisinde toplam bin 431 yangın, 223 trafik kazası, 265 su baskını ve 8 göçük olayına müdahale eden Van itfaiyesi, 423 insan kurtarma, 769 da hayvan kurtarma görevi gerçekleştirdi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri; ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, yapıların yangın denetimleri, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasına da imza attı.

Yine geçtiğimiz yıl itfaiye daire başkanlığı bünyesinde kurulan ‘Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi' de bu yıl eğitimlerini tamamlayarak muhtemel durumlarda Van Gölü başta olmak üzere ihtiyaç halinde Türkiye'nin her bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunacak.