Van İzmir'de temsil edilecek

Aslı Erciyes Tosun ve Dr. Öğretim Görevlisi Fikret Tosun Van'ı Balkan Film festivalinde İzmir'de temsil edecek.

Konu ile ilgili açıklamada yapan Dr. Öğretim Görevlisi Fikret Tosun, “Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 5. Balkan Panorama Film Festivali, bu yıl dolu dolu programıyla Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde 23 - 27 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Sırbistan'ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Lazar Ristovski, “Sırbistan Kralı Peter” adlı Oscar adayı filminin Türkiye'deki ilk gösterimini yapacak. Ristovski'nin yanı sıra İgor Galo, Robert Jazadiski, Semir Aslanyürek, Çiğdem Sezgin gibi Türk ve Balkan sinemasının önemli isimleri sinemaseverlerle buluşacak. Böylesine büyük bir etkinlikte Van şehrini ve Van YYÜ'yü temsil edecek olmak bizim için onur verici” dedi.