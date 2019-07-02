İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Kalesi'nde ot yangını

Van Kalesi’nin tepesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çıkartılan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van Kalesi'nin tepesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çıkartılan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Tarihi Van Kalesi'nin tepesindeki alanda bulunan kurumuş otlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Alevlerin hızla yayılmasını gören vatandaşlar hemen durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine giderek, yangına müdahale ederek söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.