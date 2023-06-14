Van Kalesi'nden düşüp ayağı kırıldı, ekipler tarafından kurtarıldı

Van Kalesi'nde gezerken yüksekten düşen ve ayağı kırılan genç, ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden indirilip hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarihi Van Kalesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir genç, tarihi kalede gezinti yaptığı sırada yüksekten düşmesi sonucu ayağı kırılarak bölgede mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerde kurtarılan vatandaş, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.