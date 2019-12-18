Van Kalesi'nin 'aynasına' ziyaretçi akını

Görkemli yapısıyla dikkat çeken 3 bin yıllık Van Kalesi'nin aynası konumunda olan müze, 3 ay içinde 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde ağır hasar gören binanın yerine Van Kalesi'nin güneyinde 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Van Müzesi'ni 3 ay içinde beklenilenin üzerinde ziyaretçi kabul etti.

Göz alıcı tasarımıyla Van Kalesi'nin siluetinin yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken müzede; Urartular başta olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kütüphane ve kafeterya alanlarıyla çok fonksiyonlu olarak düzenlenen müzeyi 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti.

İHA muhabirine konuşan Müze Müdürü Erol Uslu, okullardaki bir haftalık ara tatille birlikte 35 kişinin müzeyi ziyaret ettiğini açıkladı. Müzenin çok kişi tarafından takdir gördüğünü ifade eden Uslu, “Şu an itibariyle elde ettiğimiz ziyaretçi sayımız 35 bini geçti. Özellikle okullara bir haftalık ara tatili verilmesiyle birlikte öğretmen ve öğrencilerin çok ciddi yoğunluğu oldu. Sadece bu bir haftalık süreçte 5 bin kişi ağırladık. Van'a her gelenin Van Müzesini ziyaret etmesi bizi memnun ediyor. Bu da yaptığımız çalışmaların insanlar tarafından takdir edildiğini gösteriyor” dedi.

“Hiçbir medeniyetin izi yok edilmedi”

Bölgede hüküm sürmüş tüm medeniyetlerin izlerinin yok edilmeden sergilendiğine dikkat çeken Uslu, “Van Müzesi 23 holden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak 8 holi Van'a başkentlik yapan Urartu Medeniyetine ait eserler yer almaktadır. Arkeolojik kazılarda ve bilimsel çalışmalar sonucunda yaşamış bütün medeniyetlerin izlerini burada bulmak mümkündür. Hiçbir medeniyetin izini yok etmeden objektif bir şekilde müze teşhirine yerleştirdik. Bu da başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Van Kalesi'nin silueti öndeki camlara yansıyor”

Müzenin tarihi Van Kalesi'nin karşısında olmasının birçok avantaj sağladığını dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van Kalesinin hemen dibinde olmak müzeye farklı bir özellik kazandırıyor. İnsanlar hem başkenti hem de başkentte yaşamış krallıkların eserlerini görmesi olumlu tepkilere sebep oluyor. Van Kalesi siluetinin öndeki camlara yansıması, müze içindeki teşhir tanzimle bütünleştirildiği zaman güzel bir görsel sunuyor. Ziyaretçiler Van Kalesi ile müzeye bütün bir gözle bakıyor.”