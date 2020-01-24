Van kar hapsinde

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı, uçak seferleri ise iptal edildi.

Kent genelinde kar nedeniyle 335 mahalle ile 244 mezra olmak üzere toplam 579 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği belirtildi.

Uçuşlar iptal

Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'da saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçak seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yol açma çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri; merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bölge genelinde ana yollar ulaşıma açıkken, Hakkari-Şırnak kara yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Özel eğitim ve rehabilitasyona kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süreyle ara verildiği, diğer taraftan engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yoğun kar yağışına karşı mücadele eden vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklık yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu söyledi.