Van kar hapsinde

Meteorolojik verilere göre son 26 yılın en ağır kışının yaşandığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşık bin personel ve 251 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler, sabaha kadar aralıksız çalıştı. Kent merkezi ve 13 ilçede sabahın ilk ışıklarıyla mücadeleye devam eden ekipler, ana arterlerde kar toplama, yaya yolu ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

11 bin kilometre yol ağı ve 100 kilometre yaya yolunda çalışma yapan ekipler; greyder, loder, beko loder, kamyon, rotatif, tuzlama-küreme, treyler, dozer, amkodor ve ekskavatör olmak üzere toplamda 251 iş makinesi ve yaklaşık bin personelle il genelinde çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde ise çalışmalar Cumhuriyet, Maraş, Zübeyde Hanım, Mareşal Fevzi Çakmak, İskele, Sıhke, İki Nisan, Milli Egemenlik, Hastane, Gölbaşı Erekdağı, Hacıbekir, Suvaroğlu ve Eski Cezaevi caddelerinde yürütülürken, 13 ilçede kar sonrası kapanan 687 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Karla mücadele çalışmalarına ayrıca Van Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyeleri de destek veriyor.

Bu arada kentte karla mücadeleden dolayı kriz masası oluşturulurken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sabah saatlerine kadar sahada denetimlerini sürdürdü.