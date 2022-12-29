Van kara hasret kaldı

Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Van'da kar yağmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Her yıl bu mevsimde metrelerce karın yağdığı Van'da bahar havası yaşanıyor. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, şehir merkezine karın yağmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor. İlk defa böyle bir iklimle karşılaştığını ifade eden İdris Talay (72) isimli vatandaş, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir iklim, böyle bir hava görmedim. Bu mevsimde bir metre, 1,5 metre kar olurdu. Ama hava da sıcak olurdu, böyle soğuk olmazdı. Kar berekettir, ekinin üstüne örterek onu soğuktan koruyor. Şimdiki mevsim ile eskideki mevsim bir değil. Arada çok fark var” dedi.

Van'ın 40 yıldır ikliminin değiştiğini belirten İzettin Şahin isimli vatandaş ise “Ben eskiden esnaftım. 12 yaşındayken Ahmed-i Hani Parkı'nın orada iki tane kar tüneli yapılırdı. Ben kar tünelinden geçerdim ve gidip alışveriş yapardım. Burada on birinci ay dediğimizde Van kardan geçilmezdi. 40 yıldır Van'da kar yok. 40 yıldır iklimi değişti” ifadelerini kullandı.

Kar yağışının bölge için önemli olduğunun altını çizen Yaşar Kuzgun isimli vatandaş da, “Eskiden bu zamanlarda yarım metre kar vardı. Köyümüz hava alanına yakındı. Biz çarşı merkezine geldiğimizde telefon direklerinin üstüne elimizi bırakır öyle gelirdik. O kadar kar yağardı. Kar, bölgemiz için büyük bir yatırımdır. Kar yağmadığı zaman ekinimiz de, buğdayımız da, bereketimiz de olmaz” diye konuştu.